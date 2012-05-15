《外汇动态》欧元技术图型强烈暗示短线即将出现反弹--分析师

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
0507GMT---欧元本月跌幅已达3.3%,尽管欧债危机及希腊政局动荡持续压抑人气,但分析师认为欧元可能超卖,短线或将出现反弹.
欧元相对强弱指标(RSI)跌落30关卡,这通常被视为跌势过度的讯号.
"摆动指标(Oscillator)图表强烈暗示到了反弹的时候,"三菱东京日联银行分析师Teppei Ino表示.
欧元任何可能的反弹之势,都将因轧平欧元庞大净空仓的动作而加速;据商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,5月8日止当周欧元净空仓飙升至2月中旬以来最高水准.
技术分析师表示,一旦发生这种情况,卖压可能会在1.30美元左右再度浮现,该点约当于欧元5月跌势的38.2%回档位.
欧元最新报价近持平为1.2830美元EUR=.(完)
--编译 龚芳;审校 艾茂林
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路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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