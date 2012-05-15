《外汇动态》欧元技术图型强烈暗示短线即将出现反弹--分析师

0507GMT---欧元本月跌幅已达3.3%,尽管欧债危机及希腊政局动荡持续压抑人气,但分析师认为欧元可能超卖,短线或将出现反弹.

欧元相对强弱指标(RSI)跌落30关卡,这通常被视为跌势过度的讯号.

"摆动指标(Oscillator)图表强烈暗示到了反弹的时候,"三菱东京日联银行分析师Teppei Ino表示.

欧元任何可能的反弹之势,都将因轧平欧元庞大净空仓的动作而加速;据商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,5月8日止当周欧元净空仓飙升至2月中旬以来最高水准.

技术分析师表示,一旦发生这种情况,卖压可能会在1.30美元左右再度浮现,该点约当于欧元5月跌势的38.2%回档位.

欧元最新报价近持平为1.2830美元EUR=.(完)

--编译 龚芳;审校 艾茂林

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