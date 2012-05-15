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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 15:56 BJT

〔日股业绩〕三井住友金融集团2011/12年度集团净利5,185.4亿日圆

路透5月15日电---日本三井住友金融集团周二公布,2011/12年度集团净利5,185.4亿日圆,预计2012/13年度净利为4,800亿日圆.(完)

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