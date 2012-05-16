版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 08:06 BJT

台湾经济指标预测--5月16日至6月7日

路透台北5月16日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:

  日期  当地时间  经济指标/活动       公布月份     预估值          前值   

  --------------------------------5月21日当周-----------------------------------------
   5/21   1620    经常帐               第一季        --           顺差121亿美元
   5/21   1600    外销订单              4月          --          -1.58%(年变动率)
   5/22   1600    季调失业率            4月          --           4.14% 
   5/23   1600    工业生产              4月          --          -3.42%(年变动率) 
   5/25   1610    M2货币总计数          4月          --          +5.05%(年变动率)
   5/25   1600    国内生产总值(GDP)    第一季        --        概估值0.36%(年增率)

  -------------------------------6月4日当周----------------------------------------
   6/5    1600    外汇存底             5月底         --        3,950.72亿美元
   6/5    1600    消费者物价指数(CPI)   5月          --          +1.44%(年变动率)
   6/7    1600    商品出口              5月          --           -6.4%(年变动率)
   6/7    1600    商品进口              5月          --           +2.1%(年变动率)

   --     1600    央行理监事会议       第二季        --         重贴现率1.875%(完)

  参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 
  参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] 

  --记者 高洁如; 审校 张喜良

  

  经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大.......[US/ECICN]    日本.........[JP/ECICN]
    欧洲...............[EU/ECICN]    台湾.........[TW/ECICN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐