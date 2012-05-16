台湾已公布经济指标--2012/5/16

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值
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消费者物价指数(CPI)(y/y)4月 +1.44% +1.25%-r 6/5 --
外汇存底(亿美元) 4月底 3,950.72 3,938.71 6/5 --
商品出口(y/y) 4月 -6.4% -3.2% 6/7 --
商品进口(y/y) 4月 +2.1% -5.8% 6/7 --
M2货币总计数(y/y) 3月 +5.05% +4.92% 5/25 --
重贴现率(%) 3月22日 1.875% 1.875% -- --
外销订单(y/y) 3月 -1.58% +17.6% 5/21 --
工业生产(y/y) 3月 -3.42% +8.35%r 5/23 --
季调失业率 3月 4.14% 4.15% 5/22 --
经常帐盈余(亿美元) 第四季 +121.0 +101.9 5/21 --
国际收支(亿美元) 第四季 +2.1 -34.6 5/21 --
国内生产总值(GDP) 第一季 +0.36%-a +1.89% 5/25 --
注: p-初值; r-经修正; a-概估统计. (完)
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--记者 高洁如; 审校 张喜良
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。