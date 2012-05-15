〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

标题新闻：印度2月制造业活动连两个月扩张，原材料成本上升促企业以近三年半最快速度提价
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以下为美国、英国、欧元区、瑞士、澳洲、中国、日本与韩国等主要国家指标利率历来变动一览，请在右列代码上点击两次，即可阅读浏览。
〔背景资料〕美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表..............[USINT/CN\]
〔背景资料〕英国利率自1992年以来变动一览表......................[GBINT/CN\]
〔背景资料〕欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表..............[EUINT/CN\]
〔背景资料〕瑞士央行自2000年以来历次调整利率一览表..............[ID:nSB1967961]
〔背景资料〕澳洲指标利率自1990年以来变动一览表..................[AUINT/CN\]
〔背景资料〕中国利率自1990年以来变动一览表......................[ID:nSB1522758]
〔背景资料〕中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览....[ID:nSB8536501]
《日本利率纪事》1973年以来日本贴现率与政策之变动................[ID:nST0395970]
《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动........................[ID:nSB1537184]
《台湾利率纪事》2001年以来央行重贴现率之变动....................[ID:nST0443660]
浏览全球主要国家及地区最新指标利率一览表,请点选[KEYINT/CN\]
浏览全球主要国家利率变动一览表,请点选[ID:nGLOBAL](完)
--整理 王冠中
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路透北京3月1日 - 中国广东省深圳市中级法院周二判决香港中旅（集团）有限公司原副董事长王帅廷受贿、贪污案，一审宣判被告人因构成受贿罪、贪污罪，依法数罪并罚，执行有期徒刑16年，并处罚金120万元人民币。 据新华社当日晚间报导，法院判决王帅廷以受贿罪判处有期徒刑九年，并处罚金40万元；以贪污罪判处有期徒刑10年，并处罚金80万元，决定执行有期徒刑16年，并处罚金120万元。对扣押在案的受贿赃款赃物依法上缴国库，扣押在案的贪污赃款退还被害单位。
路透北京3月1日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率走高，国债期货下挫。交易员表示，中国PMI（采购经理人指数）数据显示制造业回暖，且美国再通胀预期下3月加息概率提高，美债收益率跳升，国内现券人气承压，期货低开震荡后临近午段时跳水。