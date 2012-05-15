〔台湾央行〕共发行842亿台币存单,发行余额增加630亿

标题新闻：自由港印尼Grasberg铜矿不会恢复正常运营，2017年日产量将降至9.5万吨--公司文件
注：自由港为美国自由港麦克默伦铜金矿公司(Freeport-McMoRan Inc)的简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北5月15日电---台湾央行周二公布,今日共发行842亿台币存单,相较存单到期金额212亿,存单发行余额增加630亿.
央行存单各天期发行金额如下:
天期 利率% 金额(亿台币)
30天期 0.87 587.0
91天期 0.93 218.0
182天期 1.05 37.0
央行上日共发行3,187.9亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,613.2亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,修正后周一当日超额准备为158亿台币,累计超额准备为负1,289亿台币,加计前期1%的超额准备为负517亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
注：自由港为美国自由港麦克默伦铜金矿公司(Freeport-McMoRan Inc)的简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京3月1日 - 日本自民党总裁特别辅佐西村康稔周三表示，日本将在与美国进行经济对话时告诉对方，对进口商品开征边境税不应该违反世界贸易组织(WTO)规则。
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