〔台湾新债〕前四月公司债发行同比大增近50%,延长发行年限锁资金成本

路透台北5月15日电---台湾股市表现弱势,债市成了企业筹资主要管道.承销商元富证券和兆丰证券周二统计数据显示,今年前四月已完成定价的公司债发行金额约1,300亿台币,较去年同期的约870亿大幅成长近50%.

承销商指出,5月下旬还有中钢(2002.TW)总额200亿台币的公司债要标售,紧接着台电第三期公司债也要登场.若全球经济持续不振令股市失去筹资功能,今年以定价日做为统计基准的公司债发行额,料将超越去年的3,200亿台币,再创历史新高.

"股市差成这样,主管机关又禁止银行杀价抢贷,看来公司债还是筹资首选."元富证券承销主管说.

兆丰证券承销人员称,前四月发行额大增,除了台电、台塑集团等固定的大户外,联电(2303.TW)也在睽违九年后发行了100亿台币公司债,此外像是鸿海(2317.TW)、长荣航(2618.TW)、统一(1216.TW)、中信金(2891.TW)等,也趁机募得低成本资金.

台湾股市近期受欧洲政治变局、油电价调涨以及证券交易所得税等内忧外患打击,大盘加权股价指数.TWII于周一创下农历春节后最低收位,成交值则创40个月来新低,直逼2008、2009年金融海啸时水准.今日则微幅收高0.25%,报7,395.64点.[.TWCN]

根据证交所的统计,今年前四月上市公司在集中巿场募集的资金总额约281亿台币,虽较去年同期的约215亿成长30.8%,但若扣除金融保险业因应巴塞尔新制上路强化资本所募的资金约116亿,其他约750家公司的募资金额仅165亿台币.

**锁住长期资金成本**

承销商指出,今年公司债标售有一项特点,就是企业倾向将发行年限延长.过去是以五年为主、七年为辅,今年则是将发行年期上限提高到10年.

中钢就在昨日举行董事会,通过将公司债发行年限由三至七年延长为五至10年.证实了路透日前引述消息来源的报导.[ID:nST0455496]

除中钢以外,晶圆代工大厂联电(2303.TW)也无畏科技公司发长债较不受欢迎的宿命,尝试标售10年期公司债,最后一如预期未能发行.[ID:nST0457942]

一大型寿险业交易员表示,这些企业很清楚目前利率处于低档,且配合本身的资本支出需求,将长期资金成本锁住.

"未来(利率)下去空间很小,但上去的空间很大."她说.(完)