〔台湾汇市〕台币/美元续收创三周低位,惟汇出力道减弱短线料整理

路透台北5月15日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘贬值1.2分,已连续三日下跌,受到希腊可能退出欧元区的疑虑拖累,资金流往美元资产避险,终场并续创三周以来低位.

汇银人士指出,因台股及韩元表现疲弱,盘初续见外资汇出,但出口商的美元卖压随即大举出笼,以及部份外商银行逢高抛售美元,促台币跌幅逐步缩减;午后台股翻红,欧元与澳币亦收敛跌幅,令银行间美元买盘缩手,台币一度由贬转升.

近尾盘时央行例行进场调节,收回台币约4-5分升幅.交易商表示,盘中央行采双向调节,以维持汇价动态稳定,买卖力道均不大,而且从近日收盘价格观察,不难发现央行对于29.5元上下价位似乎颇为满意,预估台币明日先于29.4-29.6元间横向整理.

"要过29.6元不容易,一是出口商卖压很强,二是外资买(美元)不上去也有些警戒,"一位大型金控交易员称,"再来就是物价上涨的预期心理还没消除."

市场人士并表示,以台股最近疲弱走势,外资及陆资在台股已连续七日卖超,若欧元区有任何风吹草动,不排除会有资金再度撤出风险资产,但出口商抛汇兴致不减,料短线将带给台币短暂支撑.另外,美国量化宽松政策逐渐进入尾声,亦为市场关注焦点.

台币兑美元今日收在29.514元,前次低位则出现在4月24日,报29.526元;另外,台币盘中曾触及29.579元,为4月16日29.600元以来最低.

台湾股市.TWII周二收盘上涨0.25%,至7,395.64点;外资及陆资在台股却卖超63.16亿台币,已连续七日卖超,累计金额为513.04亿.[ID:nST0517495]

印度卢比IDR=周二受央行买盘推动走升,引领亚洲新兴货币反弹,德国强劲的GDP数据以及有关亚洲地区当局可能干预支持本币的预期促使投资者回补空头部位..[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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