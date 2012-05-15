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亚洲 | 2012年 5月 15日 星期二 16:00 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元连跌五日,公债持稳

路透首尔5月15日电---韩元兑美元KRW=周二触及四个月盘中低点,且为连续第五日下滑,在希腊退出欧元区可能性升高的情况下,投资人抛售较高风险的资产.

韩元兑美元KRW=KFTC收报1,154.1韩元,周一收盘报1,149.2,今日盘中曾触及1,156.8,为1月12日以来最低水准.

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