〔香港个股〕统一企业中国筹办中的人民币贷款或扩大至9亿--集团高层

路透台北5月15日电---台湾最大食品与饮料企业--统一企业(1216.TW)周二称,旗下香港上市公司统一企业中国(0220.HK)筹办中的人民币贷款,因获银行热烈回应,或将贷款规模扩大至9亿元人民币,并预估于6月底签约.

统一企业财务长苏崇铭在台北一场活动间隙对路透表示,原规划在香港联贷6亿元人民币,在近期邀请函发出后,获得热烈回应,不排除将规模提高至9亿;而同时进行的另一笔2亿美元的贷款,也不排除将规模扩大至3亿美元.

"已经很多银行热烈报名,"他说.

此前汤森路透旗下IFR报导,统一企业中国正在市场筹办一笔6亿人民币(9,500万美元)的三年期循环贷款,这是台湾企业首次开展境外人民币贷款.[ID:nSB1524160]

苏崇铭并指出,过去人民币贷款因缺乏加码的指标利率,加上人民币长期看升,统一偏爱美元借款,可同时享受外汇收益.但现在人民币贷款由中国银行与汇丰银行的均值做为指标利率来加码,显示香港的离岸人民币筹资机制已渐稳定,可当作海外人民币筹资的一个市场,且人民币现在有升有贬,人民币借款可自然避险,不必再100%押美元.

他也表示,由于统一集团这两三年将有120亿人民币的资金需求,至今年底,将视资金需求状况筹资,其中发债、股权的筹资(现金增资)及人民币的借款都可能是选项,主要将保持资本结构的平衡.

该笔人民币贷款交易的利率为较中国银行与汇丰银行的一个月、两个月、三个月或六个月离岸人民币香港同业拆息利率的平均值加码150个基点.截至4月30日,中国银行的一个月离岸人民币香港同业拆息利率是2.2%,汇丰为2.1%,因此均值为2.15%.

统一企业中国另一笔2亿美元的五年期循环贷款,台湾银行是额度代理行,合作金库是文件代理行,中国信托商业银行亦有参与.此笔贷款的利率为较两年、三年或六个月伦敦同业拆借利率加码105个基点.(完)