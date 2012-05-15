〔日股业绩〕三井住友金融集团3月底止财年净利攀升,但预估本财年下滑7.4%(更新版)

(新增细节)

路透东京5月15日电---日本三井住友金融集团(SMFG)(8316.T)周二公布,3月底止财年净利成长,受惠于债券交易收益及信贷成本降低,SMFG预测本财年获利将下滑.

SMFG为日本资产第三大银行,拜政府多项协助小型企业措施之赐,SMFG前一财年的资产减记及坏帐拨备较低.

日本超低利率及日本公债的避险魅力,亦推动SMFG的债券交易业务收益.

SMFG指出,2011/12财年净利为5,185.4亿日圆(65亿美元),高于上年的4,759亿日圆.

针对本财年,SMFG预估净利为4,800亿日圆.这高于汤森路透调查13位分析师的平均估值4,412亿日圆.(完)