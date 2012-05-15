版本:
中国
市场报道 | 2012年 5月 15日 星期二 16:20 BJT

〔标题新闻〕瑞典服饰零售商H&M可比营收4月减少10%,为11月来首降且为2009年8月以来最大降幅

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8GF1US]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐