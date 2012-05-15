〔台湾债市〕101/1殖利率震荡收高,养券利差缩小致追价意愿低

路透台北5月15日电---台湾五年期101/1殖利率周二开低收高,早盘一度受欧洲不确定性增温以致美债避险需求再现影响,多方企图挑战0.95%关卡,惟获利了结卖压出笼,尾盘殖利率震荡走扬.

市场人士指出,尽管欧洲政经局势不稳,美国10年期指标公债跌破1.8%关卡,盘初多方气盛,五年期101/1殖利率盘中下探2月24日以来的低点0.95%,惟养券利差缩小,导致追价意愿低落,预料短线台债将处于低档区间震荡格局.

"五年期101/1到这个价位已没有养券利差!"票券商交易主管说.

票券商及外银台债交易员表示,目前五年期101/1殖利率跟公债RP利率仅差距20来个基点,短券养券利差变小,以致追价意愿低,预估本周101/1殖利率交投区间在0.90-0.95%.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相同.[ID:nST0517371]

美国公债价格周一上涨,推动殖利率降至10月初以来最低,因希腊政局动荡,德国反撙节票选结果,及中国经济放缓相关忧虑,促使市场买入美国公债寻求避险.这波避险买盘推低了公债收益率,指标10年期公债US10YT=RR价格涨15/32,收益率从上周五尾盘的1.85%降至1.79%.截至上周五,美国公债收益率已连续第八周下降.[US/NCN]

外商银行台债交易员认为,美国10年期指标公债殖利率虽跌破1.8%关卡,但亚洲午盘时间殖利率回弹至1.78%,市场仍在观察是否"真突破"1.8%,担心美债跌深反弹的回马枪.

票券交易商分析,由于美国联邦储备理事会(美联储,FED)扭转操作期限就到6月,市场关注FED接下来的动作,加上欧洲政经问题一波未平一波又起,是否冲击美国经济,促使美国再祭出第三度量化宽松(QE3).

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

2 101/3 A01103=TWO -2.5 0.8250 0.8250-0.8250 1.0

5 101/1A01101=TWO +0.3 0.9638 0.9500-0.9680 280.0

10 101/5A01105=TWO -0.18 1.2322 1.2300-1.2360 6.5

10 101/乙二A01202=TWO +0.40 1.2570 *1.2475-1.2580 15.5

* 表创该券交易以来殖利率日低

证券商交易员称,今天五年期101/1空单量已缩小至约65亿台币,空单量虽仍偏高,但由于公债RP利率处于0.7%的相对高档,利差太小,要做多不容易,预期这波轧空力道小.

"这波仅是短多,不可能做太长,而今天下探0.95%就是获利了结时机."他这么说.

央行周二将委托大型银行代收隔资金利率维持不变,外银台债交易员说,包括隔拆利率及RP利率等短率皆已慢慢上来,虽然央行暂缓调升代收隔拆利率,但仍会担心央行后续还会上调.

外银交易商坦言,短率缓升后,加上101/1殖利率已由1.05%下修至0.96%附近,短券养券利差空间小,追价风险偏高.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2322

5 101/1 A01101=TWO 0.9638

2 101/3 A01103=TWO 0.8250 (完)