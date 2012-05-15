〔台湾债市〕101/1殖利率震荡收高,养券利差缩小致追价意愿低

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透台北5月15日电---台湾五年期101/1殖利率周二开低收高,早盘一度受欧洲不确定性增温以致美债避险需求再现影响,多方企图挑战0.95%关卡,惟获利了结卖压出笼,尾盘殖利率震荡走扬.
市场人士指出,尽管欧洲政经局势不稳,美国10年期指标公债跌破1.8%关卡,盘初多方气盛,五年期101/1殖利率盘中下探2月24日以来的低点0.95%,惟养券利差缩小,导致追价意愿低落,预料短线台债将处于低档区间震荡格局.
"五年期101/1到这个价位已没有养券利差!"票券商交易主管说.
票券商及外银台债交易员表示,目前五年期101/1殖利率跟公债RP利率仅差距20来个基点,短券养券利差变小,以致追价意愿低,预估本周101/1殖利率交投区间在0.90-0.95%.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相同.[ID:nST0517371]
美国公债价格周一上涨,推动殖利率降至10月初以来最低,因希腊政局动荡,德国反撙节票选结果,及中国经济放缓相关忧虑,促使市场买入美国公债寻求避险.这波避险买盘推低了公债收益率,指标10年期公债US10YT=RR价格涨15/32,收益率从上周五尾盘的1.85%降至1.79%.截至上周五,美国公债收益率已连续第八周下降.[US/NCN]
外商银行台债交易员认为,美国10年期指标公债殖利率虽跌破1.8%关卡,但亚洲午盘时间殖利率回弹至1.78%,市场仍在观察是否"真突破"1.8%,担心美债跌深反弹的回马枪.
票券交易商分析,由于美国联邦储备理事会(美联储,FED)扭转操作期限就到6月,市场关注FED接下来的动作,加上欧洲政经问题一波未平一波又起,是否冲击美国经济,促使美国再祭出第三度量化宽松(QE3).
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
2 101/3 A01103=TWO -2.5 0.8250 0.8250-0.8250 1.0
5 101/1A01101=TWO +0.3 0.9638 0.9500-0.9680 280.0
10 101/5A01105=TWO -0.18 1.2322 1.2300-1.2360 6.5
10 101/乙二A01202=TWO +0.40 1.2570 *1.2475-1.2580 15.5
* 表创该券交易以来殖利率日低
证券商交易员称,今天五年期101/1空单量已缩小至约65亿台币,空单量虽仍偏高,但由于公债RP利率处于0.7%的相对高档,利差太小,要做多不容易,预期这波轧空力道小.
"这波仅是短多,不可能做太长,而今天下探0.95%就是获利了结时机."他这么说.
央行周二将委托大型银行代收隔资金利率维持不变,外银台债交易员说,包括隔拆利率及RP利率等短率皆已慢慢上来,虽然央行暂缓调升代收隔拆利率,但仍会担心央行后续还会上调.
外银交易商坦言,短率缓升后,加上101/1殖利率已由1.05%下修至0.96%附近,短券养券利差空间小,追价风险偏高.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.2322
5 101/1 A01101=TWO 0.9638
2 101/3 A01103=TWO 0.8250 (完)
--记者 詹静宜; 审校 董永年/杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)