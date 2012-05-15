〔台湾货币市场〕例行支出高峰令余钱稍少,短率高位蠢动(更新版)

(更新数据)

* 例行支出高峰

* 央行存单到期偏少

* 短率高位蠢动

记者 高洁如

路透台北5月15日电---台湾银行间短率高位周二稍有蠢动,今日逢月中例行支出高峰,加以央行存单到期偏少,令一周拆款高位和短票利率稍见蠢动,不过幅度尚微.

市场人士指出,外商银行的多余资金已比前阵子偏少,而且央行平均调节每日存单到期金额之下,冲销金额料会较到期多,银行新钱难觅.不过,他们也表示,央行的委托大型银行代收隔资金利率已暂止于0.506%,且目前也还在月中,利率要持续走高并不容易.

"月底资金需求会大一点,尤其这一期又有缴税的因素.大概大家会早一些补积数,对利率影响倒也还好."一公股银行人士称.她并表示,尽管目前银行累积的积数仍然呈现负数,不过不必过于担心,因为上一期的累积积数也是到了最后数天才由负转正.

4月提存期时,银行累计超额准备是到了倒数第四个营业日--4月27日才一举由负转正,主要还是当时在周五当日累积了较大的正数,经由周末的加乘效果,累积到周日转为正数.

台湾央行周一维持委由大型行库代收隔夜资金的利率在0.506%不变,暂止一个多月来缓步上调的步伐.[ID:nST0516883]

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.512%,上日在0.513%;区间在0.388-0.700%,上日在0.388-0.710%.

一周(2-7天)拆款区间在0.506-0.750%;上日区间在0.500-0.730%.

**短票利率持稳**

短票方面,票券商表示,由于银行的余钱不多,明显影响到买气,致使票券商今日必须扩大拆款的额度以弥平缺口.

"今天一开门气氛就不好,还好后来有好一些,"前述票券商交易员说.因此,他表示,今日短票和拆款的利率高位皆受到一些影响.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.85-0.86%,上日在0.85%.

台湾央行今日共发行842亿台币存单,相较存单到期金额212亿,存单发行余额增加630亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期金额共1兆3,493亿台币,接下来依序为周三4,384亿、周四2,691.5亿、周五2,687亿.

拆款中心资料PIBC显示,周二当日超额准备为负203亿台币;累计超额准备为负1,492亿台币,加计前期1%的超额准备为负720亿台币.

**公债RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率持稳,今日为月中例行性支出高峰,以及70亿台币的台新金控(2887.TW)公司债交割,见部份投信和一般企业赎回资金,各家机构对市况感受不一.

资金调度人士表示,尽管市场资金分配有所不均,但尾盘又陆续有余钱回流,稍稍纾缓紧缩市况,而RP利率主要成交区间也没有太大变化.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相同.

交易商统计,本周市场紧缩因子另有:兆丰商银金融债周五(18日)交割,金额为13亿台币.(完)