〔台湾个股〕奇美实业全面退出奇美电董事会,鸿海集团掌主导权

路透台北5月15日电---台湾面板大厂奇美电子(3481.TW)周二表示,代表奇美实业的一席法人董事及二席监察人请辞.此举意味着群创与奇美电子合并两年多来,奇美实业正式退出奇美电子的董事会,鸿海集团将进一步握有公司营运主导权.

鸿海(2317.TW)集团旗下群创于2010年3月并购奇美电子,但两家公司整合情况并不顺利,加上面板产业不景气而亏损连连.最初代表奇美实业出任董事长的廖锦祥在去年12月2日请辞后,董事长一职悬缺至今年3月中才确定由执行长段行建接任.

奇美电子新闻稿指出,今日召开的董事会中,二席监察人林荣俊、宋光夫以及法人董事林庆盛先生请辞,自6月28日起正式生效.不过,奇美电尚未决定接替人选.

奇美实业在新闻稿中表示,"奇美实业今日向奇美电子董事会辞去奇美电子董事乙职,但本公司将继续支持由段行建董事长带领的经营团队,并信守参与增资之承诺."

新闻稿并称,董事长暨执行长段行建将持续带领经营团队稳定经营,致力提高营运绩效,藉由逐渐展现之整合效益为员工与全体股东创造最大利益,进而提升台湾显示器产业的竞争力.

新奇美成军两年多来,原奇美实业与鸿海集团两家企业经营模式不同,常被形容为"幸福企业遇上铁血企业",而且不时传出奇美实业或是鸿海扬言售股退出的流言.一公司人士指出,之前两派人马在董事会里常因意见不合而造成决策延宕,如今奇美实业退出董事会,纯粹当一个"快乐投资人",未尝不是好事.

而一外资券商的面板分析师则指出,奇美实业一步步淡出经营权,或许隐含最终也将售出股权的可能性,这点还有待观察.

统领全球电子代工大厂鸿海集团的郭台铭在3月宣告入股日本夏普(6753.T),这项跨国并购案也将成为郭董能否再一圆面板霸主梦的关键.未来鸿海集团如何统合手中两家面板企业,备受瞩目.[ID:nST0445916]

奇美电今日并公告,董事会决议以私募方式发行海外或国内可转换公司债,金额150亿台币或等值的美金或其他币别,以用于海外购料、充实营运资金、偿还银行借款等用途.

奇美电子第一季自结税后净亏损127.66亿台币,已连续七个季度亏损,但幅度较去年第四季的200亿台币缩减.

奇美电子周二收挫3.31%,报11.7台币,逊于大盘.TWII的上涨0.25%(完)

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