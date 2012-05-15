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市场报道 | 2012年 5月 16日 星期三 06:45 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元跌至三个月低位,受希腊政局问题冲击

路透多伦多5月15日电---加元兑美元周二触及三个月低位,此前希腊表示其将重新举行大选,令投资人更加担心希腊可能退出欧元区.

希腊周二组阁努力失败,令金融市场脚步大乱,因反对欧盟纾困条件的左翼政党在6月大选可能大获全胜.

该消息造成加元等商品货币和股市遭遇沉重卖压.

然加元兑欧元EURCAD=升至1.2775加元或0.7828欧元,为2011年1月以来最高水准.加元兑瑞郎、英镑和瑞典克朗等其他主要欧洲货币亦走强.

加元兑美元CAD=D4触及1.0074加元或0.9927美元,为1月25日以来最低.

加元/美元收报1.0068加元或0.9932美元,低于周一收盘价1.0029加元,或0.9971美元.

分析师指出,加元自1月底以来一直陷于1.01至0.98加元的区间.(完)

--编译 戴素萍;审校 张涛

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