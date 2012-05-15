〔加拿大汇市〕加元兑美元跌至三个月低位,受希腊政局问题冲击

中国债市动态：现券期货均走弱，国内PMI数据及海外利空消息打压人气
路透北京3月1日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率走高，国债期货下挫。交易员表示，中国PMI（采购经理人指数）数据显示制造业回暖，且美国再通胀预期下3月加息概率提高，美债收益率跳升，国内现券人气承压，期货低开震荡后临近午段时跳水。
路透多伦多5月15日电---加元兑美元周二触及三个月低位,此前希腊表示其将重新举行大选,令投资人更加担心希腊可能退出欧元区.
希腊周二组阁努力失败,令金融市场脚步大乱,因反对欧盟纾困条件的左翼政党在6月大选可能大获全胜.
该消息造成加元等商品货币和股市遭遇沉重卖压.
然加元兑欧元EURCAD=升至1.2775加元或0.7828欧元,为2011年1月以来最高水准.加元兑瑞郎、英镑和瑞典克朗等其他主要欧洲货币亦走强.
加元兑美元CAD=D4触及1.0074加元或0.9927美元,为1月25日以来最低.
加元/美元收报1.0068加元或0.9932美元,低于周一收盘价1.0029加元,或0.9971美元.
分析师指出,加元自1月底以来一直陷于1.01至0.98加元的区间.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
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路透北京3月1日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率走高，国债期货下挫。交易员表示，中国PMI（采购经理人指数）数据显示制造业回暖，且美国再通胀预期下3月加息概率提高，美债收益率跳升，国内现券人气承压，期货低开震荡后临近午段时跳水。
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(重发以调整表格格式) * 特朗普讲话未就刺激措施给出新细节 * 美联储官员评论引发3月升息预期 * 市场对中国数据反应不大 路透东京3月1日 - 美元周三在亚洲交易时段上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED )官员讲话引发对于本月升息的预期，盖过了美国总统特朗普讲话的影响；特朗普的讲话中 基本未就刺激政策提供细节。 美元兑日圆 报113.16，较纽约尾盘水准上涨0.35%；欧元兑美元 下滑0.1% 至1.0565。 美元指数 最新上涨0.1%，报101.45。 在备受外界期待的演说中，美国总统特朗普称他对美国移民体系全面进行改革，并誓言 为中产阶层大幅减税，但却未提供任何细节。 “没有提到减税和支出的规模和日程表。他只是重复之前说过的话，”三井住友银行首 席分析师宇野大介表示。 “因此美元可能因为失望情绪被抛售，但实际上今天上午美联储官员的一系列讲话盖过 了特朗普的影响，”他并称。 美元稍早曾上涨，因