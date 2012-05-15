美国与加拿大经济指标预测--5月16日-5月23日****

中国债市动态：现券期货均走弱，国内PMI数据及海外利空消息打压人气
路透北京3月1日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率走高，国债期货下挫。交易员表示，中国PMI（采购经理人指数）数据显示制造业回暖，且美国再通胀预期下3月加息概率提高，美债收益率跳升，国内现券人气承压，期货低开震荡后临近午段时跳水。
路透5月16日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------5月14日当周--------------------------------
5月16日(三)
1100 美国抵押贷款指数 5月11日当周 -- 710.4
再融资指数 -- 3,734.8
1230 美国房屋开工年率(万户) 4月 68.0 65.4
建筑许可年率(万户) 73.0 76.4
1230 加拿大制造业销售 3月 +0.3% -0.3%
1315 美国工业生产(较前月) 4月 +0.6% 持平
产能利用率 79.0% 78.6%
1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)4月24-25日会议记录
5月17日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月12日当周 36.5 36.7
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.9
续请失业金人数(万人) 5月5日当周 323.5 322.9
1230 加拿大批发(趸售)贸易(较前月) 3月 +0.3% +1.6%
1400 美国领先指标(较前月) 4月 +0.1% +0.3%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 5月 10.0 8.5
5月18日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.3% +0.4%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
1430 美国ECRI一周领先指标 5月11日当周 -- 125.4
----------------------------------5月21日当周--------------------------------
5月21日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 4月 -- 负0.29
5月22日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月19日当周 -- -0.8%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月19日当周 -- +3.7%
1400 美国成屋销售年率(万户) 4月 459 448
1400 美国成屋销售变动率 4月 +2.5% -2.6%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 4月 -- 正14
5月23日(三)
1100 美国抵押贷款指数 5月18日当周 -- --
再融资指数 -- --
1230 加拿大领先指标(较前月) 4月 -- +0.4%
1230 加拿大零售销售(较前月) 3月 -- -0.2%
扣除汽车的零售销售(较前月) -- +0.5%
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 3月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +0.4%
1400 美国新屋销售年率(万户) 4月 33.5 32.8
(完)
--编译 张明钧;审校 张涛
路透北京3月1日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率走高，国债期货下挫。交易员表示，中国PMI（采购经理人指数）数据显示制造业回暖，且美国再通胀预期下3月加息概率提高，美债收益率跳升，国内现券人气承压，期货低开震荡后临近午段时跳水。
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(重发以调整表格格式) * 特朗普讲话未就刺激措施给出新细节 * 美联储官员评论引发3月升息预期 * 市场对中国数据反应不大 路透东京3月1日 - 美元周三在亚洲交易时段上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED )官员讲话引发对于本月升息的预期，盖过了美国总统特朗普讲话的影响；特朗普的讲话中 基本未就刺激政策提供细节。 美元兑日圆 报113.16，较纽约尾盘水准上涨0.35%；欧元兑美元 下滑0.1% 至1.0565。 美元指数 最新上涨0.1%，报101.45。 在备受外界期待的演说中，美国总统特朗普称他对美国移民体系全面进行改革，并誓言 为中产阶层大幅减税，但却未提供任何细节。 “没有提到减税和支出的规模和日程表。他只是重复之前说过的话，”三井住友银行首 席分析师宇野大介表示。 “因此美元可能因为失望情绪被抛售，但实际上今天上午美联储官员的一系列讲话盖过 了特朗普的影响，”他并称。 美元稍早曾上涨，因