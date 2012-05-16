〔美国经济〕房市虽略有改善迹象,复苏仍受不确定性抑制--FED理事杜克

路透华盛顿5月15日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)理事杜克周二表示,美国房屋市场尽管呈现暂时性改善的迹象,但依然疲弱,且因新贷款规则和政府支持房市结果的不确定而受抑.

"如何处理政府发起企业(GSE),如何促进强劲的次级市场最适当,或重要监管规则最后应采取何种形式,要决定这些均非易事."杜克在全美不动产协会(NAR)组织的一场会议演讲中称.

"然而,在做出这些棘手的决定前,不确定因素将继续阻碍信贷的取得、抵押贷款融资系统的进展和房市最后的复苏."她指出.

杜克指出,美联储正在拟定新的抵押贷款融资规定,其中考虑到在信贷的可得性和成本,以及消费者保护、清晰和金融稳定的必要性间求取平衡.

她表示,尽管房市依然低迷,但仍存有几许希望.贷款拖欠的比率缓和,房价下滑速度也明显放缓.

"我们已见到的房价暗示正达到某种均衡,尽管程度尚低."她说.(完)