〔美国经济〕房市虽略有改善迹象,复苏仍受不确定性抑制--FED理事杜克

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透华盛顿5月15日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)理事杜克周二表示,美国房屋市场尽管呈现暂时性改善的迹象,但依然疲弱,且因新贷款规则和政府支持房市结果的不确定而受抑.
"如何处理政府发起企业(GSE),如何促进强劲的次级市场最适当,或重要监管规则最后应采取何种形式,要决定这些均非易事."杜克在全美不动产协会(NAR)组织的一场会议演讲中称.
"然而,在做出这些棘手的决定前,不确定因素将继续阻碍信贷的取得、抵押贷款融资系统的进展和房市最后的复苏."她指出.
杜克指出,美联储正在拟定新的抵押贷款融资规定,其中考虑到在信贷的可得性和成本,以及消费者保护、清晰和金融稳定的必要性间求取平衡.
她表示,尽管房市依然低迷,但仍存有几许希望.贷款拖欠的比率缓和,房价下滑速度也明显放缓.
"我们已见到的房价暗示正达到某种均衡,尽管程度尚低."她说.(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。