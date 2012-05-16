〔金砖国家〕5月15日股汇市收盘纵览

路透5月16日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月15日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.62%,报946.10点.

中国股市:中国股市沪综指周二小幅收跌至近一个月新低,为连续第三个交易日下跌.对欧债危机的担忧加深引燃避险情绪,外围市场风险资产价格普跌,并拖累国内市场.分析师指出,当前基本面状况欠佳令股市短线持续盘整,料在2,350附近应有技术支撑.沪综指.SSEC收报2,374.843点,跌5.882点或0.25%,上次收盘低点为4月17日的2,334.985点.上海A股成交额缩至772亿元人民币,上交易日为892亿元.[.SSCN]

香港股市:香港股市终止八日连跌,因为德国经济数据表现稳健提振了腾讯控股(0700.HK)和炼油商等大盘股.周二稍早这些股票拉抬大盘升至平盘上方.恒生指数.HSI可能企稳的迹象,再加上德国第一季国内生产总值(GDP)较上季意外强劲增长0.5%,促使部分投资者继多日在香港股市相对大量做空后回补空头部位.恒生指数终场收高0.8%,尾盘的强劲买盘提振该指数再次站上200日移动均线,并令该指数免于遭遇1984年5月以来的最长连跌走势.恒生国企指数.HSCE亦上涨,收高1%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二逆转早盘跌势收涨,受午后结汇盘涌出带动.中间价连续下行,并一举跌破6.31,为两个月来首见.不过,午后阶段性承压的国际欧元出现反弹,对美元指数造成干扰.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水220点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3402元. [CNY/CN][ID:nSB1546424]

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印度股市:主要股指收升,终止连五日跌势,全球风险信心改善,加上央行干预汇市,协助提供些许稳定力道.指标BSE指数.BSESN收升0.69%,报16,328.25点,此前五个交易日共挫跌4.12%,受印度经济前景疑虑加深所累.[.BO][ID:nL4E8GF6AY]

印度汇市:印度卢比兑美元INR=D2收报53.79,日高为53.5,周一收盘价为53.9750.卢比/美元在开盘后不久便低见54.15,和12月中触及的纪录低位54.30相去不远.然印度央行旋即透过国营银行卖出美元进行干预,大幅推低美元.[INR/][ID:nL4E8GF6XN]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,400.770点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低0.39%至736.00点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.63%至30.6000;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.22%,报39.1400.

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巴西股市:拉丁美洲股市周二跌至逾五个月低位,因希腊退出欧元区的风险令全球投资人不安.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP挫跌2.26%至56,237.97点,为去年12月以来最低,且为连续第六日下跌.[ID:nL1E8GFJ1R]

巴西汇市:拉美货币走软,巴西雷亚尔收在近三年低位,外界揣测巴西央行可能即将出手干预.雷亚尔兑美元BRBYBRL=下跌0.55%至2.[ID:nL1E8GFICU]

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南非股市:周二下跌,金价下跌掼压Gold Fields(GFIJ.J)等金矿股,然权重股Naspers (NPNJn.J)及MTN Group (MTNJ.J)上涨,使大盘跌幅受到抑制.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI小跌0.1%,报29,548.07点.综合指数.JALSH跌0.14%至33,486.08点.[.J][ID:nL5E8GFKJ0]

南非汇市:南非兰特兑美元进一步走软,触及年内低位,因风险信心恶化.1519GMT时,兰特/美元下跌1.0%至8.2990,为今年最低水准,周一纽约收报8.2175.[ZAR/][ID:nL5E8GFLAT](完)