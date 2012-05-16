《全球主要国家债券发行预告》--5月16日-5月23日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透5月16日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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5/16 法国 70-80亿欧元 (票息0.75%、2014年9月25日到期的两年期中期政府债券(BTAN);
票息3.5%、2015年4月25日到期的三年期长期政府债券(OAT);
票息3.25%、2016年4月25日到期的四年期OAT债券;
票息1.75%、2017年2月25日到期的五年期BTAN债券)
5/16 法国 8-12亿欧元 票息1.10%、2022年7月25日到期的10年期OATei债券;
票息2.10%、2023年7月25日到期的11年期OATei债券;
票息1.85%、2027年7月25日到期的15年期OATei债券;
5/16 加拿大 33亿加元 票息2.25%的两年期债券
5/16 0600 德国 50亿欧元 票息1.75%、2022年7月4日到期的10年期联邦债券
5/16 0120 日本 一年期贴现国库券
5/17 英国 150万英镑 迷你标售票息5.0%、2014年到期的公债
5/17 1700 美国 10年期通膨保值债券(TIPS)
5/17 西班牙 票息4.40%、2015年1月31日到期的Obligacion公债;
票息3.25%、2016年4月30日到期的Bonos公债;
票息4.00%、2015年7月30日到期的Bonos公债;
5/17 0120 日本 三个月期贴现国库券
5/17 0130 日本 五年期公债
5/18 英国 标售国库券
5/21 0600 德国 30亿欧元 12个月期国库券
5/21 1530 美国 13周和26周期国库券
5/21 法国 BTF国库券
5/22 西班牙 三个月和六个月期国库券
5/22 0120 日本 约两个月期贴现国库券
5/22 0130 日本 流动性供给标售
5/22 1530 美国 四周期国库券
5/22 1700 美国 两年期公债
5/22 加拿大 98天期国库券
5/22 加拿大 168天期国库券
5/22 加拿大 350天期国库券
5/23 加拿大 30年期公债
5/23 0600 德国 50亿欧元 联邦债券
5/23 1700 美国 五年期公债
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 张若琪
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
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