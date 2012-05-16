《台湾报摘》--工商时报5月16日

* 头版头条:

--奇美实业周二宣布请辞一席董事和两席监察人,全面退出奇美电子(3481.TW)董事会,宣告奇美家族正式交出奇美电经营权;随着奇美实业全面退出,未来奇美电子事权将更为统一.

* 其他:

--奇美实宣布退出奇美电董事会,主要债权银行团成员指出,当初联贷银行团通过对奇美电2,400亿台币纾困案的重要附带条件,就是鸿海(2317.TW)、奇美两大股东签下"增资承诺书",今年9月前,两大股东必须为奇美电进行首笔增资200亿台币,否则就算违约.

--外商寿险出售潮5月底掀高峰.相关人士透露,除台新金(2887.TW)传出可能并购纽约人寿,并于月底前出价,元大金(2885.TW)则是锁定宏利人寿,并已进入实地查核阶段,6月可望有结果;至于安联人寿传想买汇丰人寿,保德信人寿则传和华南金(2880.TW)"试婚".

--北京消息人士指出,大陆中国银行与交通银行的台北办事处等待多时,金管会下月将放行升格为分行.此外,大陆银监会也与金管会达成默契,包括台湾银行上海分行以及兆丰金(2886.TW)旗下兆丰银行苏州分行,也将同步获准升格开业.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.