《台湾报摘》--工商时报5月16日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
* 头版头条:
--奇美实业周二宣布请辞一席董事和两席监察人,全面退出奇美电子(3481.TW)董事会,宣告奇美家族正式交出奇美电经营权;随着奇美实业全面退出,未来奇美电子事权将更为统一.
* 其他:
--奇美实宣布退出奇美电董事会,主要债权银行团成员指出,当初联贷银行团通过对奇美电2,400亿台币纾困案的重要附带条件,就是鸿海(2317.TW)、奇美两大股东签下"增资承诺书",今年9月前,两大股东必须为奇美电进行首笔增资200亿台币,否则就算违约.
--外商寿险出售潮5月底掀高峰.相关人士透露,除台新金(2887.TW)传出可能并购纽约人寿,并于月底前出价,元大金(2885.TW)则是锁定宏利人寿,并已进入实地查核阶段,6月可望有结果;至于安联人寿传想买汇丰人寿,保德信人寿则传和华南金(2880.TW)"试婚".
--北京消息人士指出,大陆中国银行与交通银行的台北办事处等待多时,金管会下月将放行升格为分行.此外,大陆银监会也与金管会达成默契,包括台湾银行上海分行以及兆丰金(2886.TW)旗下兆丰银行苏州分行,也将同步获准升格开业.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 曾祥进
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。