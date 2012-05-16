《台湾报摘》--经济日报5月16日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
* 头版头条:
--挽救台股周一成交量不到500亿台币的窘境,政府四大基金300亿台币的代操款将于周三入帐,预期代操法人会顺势建立基本的持股水位,有助台股量增.行政院长陈冲表示,股市成交量的紧缩,是个警讯.他已指示副院长江宜桦关注督导股市量能,金管会、财政部并已着手研议拯救股市量能措施.
* 其他:
--两岸经济协议(ECFA)策略小组召集人管中闵周二以召集人身分,向农委会主委等谈判关键人物,下达指令,要求"一年之内"要完成商品贸易的谈判,亦即明年4月前提出文本,7月签约.
--台湾总统马英九周二表示,希望台湾能在未来八年内加入"跨太平洋伙伴协定"(TPP).而副总统萧万长昨日也抛出建立"台日产经总平台"的构想,借助两岸关系的发展,形成台日中黄金三角产业整合,创造三赢.
--金管会11日公告保险业国外投资最新规定,将外币保单排除在国外投资额度上限.国泰人寿周二已率先递件申请,预计将多出800亿台币的国外投资额度,可望提高投资绩效,减轻利差损压力.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 高洁如/曾祥进
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。