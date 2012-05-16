《台湾报摘》--经济日报5月16日

* 头版头条:

--挽救台股周一成交量不到500亿台币的窘境,政府四大基金300亿台币的代操款将于周三入帐,预期代操法人会顺势建立基本的持股水位,有助台股量增.行政院长陈冲表示,股市成交量的紧缩,是个警讯.他已指示副院长江宜桦关注督导股市量能,金管会、财政部并已着手研议拯救股市量能措施.

* 其他:

--两岸经济协议(ECFA)策略小组召集人管中闵周二以召集人身分,向农委会主委等谈判关键人物,下达指令,要求"一年之内"要完成商品贸易的谈判,亦即明年4月前提出文本,7月签约.

--台湾总统马英九周二表示,希望台湾能在未来八年内加入"跨太平洋伙伴协定"(TPP).而副总统萧万长昨日也抛出建立"台日产经总平台"的构想,借助两岸关系的发展,形成台日中黄金三角产业整合,创造三赢.

--金管会11日公告保险业国外投资最新规定,将外币保单排除在国外投资额度上限.国泰人寿周二已率先递件申请,预计将多出800亿台币的国外投资额度,可望提高投资绩效,减轻利差损压力.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.