《台湾重要政经日程》--5月16日-12月31日

--09:00 立法院经济委员会邀经济部长报告并备询.

--14:00 新光金控(2888.TW)第一季业绩说明会.

5/21(一)

--16:20 央行公布第一季经常帐,上一季为顺差121.0亿美元.

--16:00 主计处公布4月季调失业率,3月经季节调整后失业率为4.14%.

--14:30 永丰金(2890.TW)第一季业绩说明会.

--16:10 央行公布4月M2货币总计数,3月货币总计数M2年增率为5.05%.

--16:00 央行公布至5月底的外汇存底,4月末为3,950.73亿美元.