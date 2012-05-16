〔英国经济〕处境困顿,央行总裁金恩料为进一步宽松措施预留余地

路透伦敦5月16日电---英国央行周三0930GMT将公布通胀报告,由于来自欧元区的风险加剧,总裁金恩在记者会中料为采取更多支持经济措施预留伏笔.

英国央行料调降经济成长预估,并将中期通胀预测朝其2%目标小幅上调,显示尽管不太可能立即推出更多刺激政策,但如果状况恶化,还是会拿出更多刺激举措.

在公布季度通胀报告后,金恩将面临针对该央行上周停止印钞决议的提问.

由于英国政府受削减庞大预算赤字誓言的束缚,且经济远低于危机前的高峰水准,金恩还将需答覆评论家要求央行更直接支持企业和消费者的呼声.

"盼留有选择余地和不对任何事预做承诺,意味着记者会中可能明确敞开未来采取更多量化宽松(QE)的大门."野村经济分析师Philip Rush表示.

通胀报告的预测为未来政策提供重要指引.若给出的2-3年范围通胀预测高于目标,将表明有收紧政策的需要,而若明显低于目标,将有采取刺激举措的余地.(完)