〔英国经济〕处境困顿,央行总裁金恩料为进一步宽松措施预留余地

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透伦敦5月16日电---英国央行周三0930GMT将公布通胀报告,由于来自欧元区的风险加剧,总裁金恩在记者会中料为采取更多支持经济措施预留伏笔.
英国央行料调降经济成长预估,并将中期通胀预测朝其2%目标小幅上调,显示尽管不太可能立即推出更多刺激政策,但如果状况恶化,还是会拿出更多刺激举措.
在公布季度通胀报告后,金恩将面临针对该央行上周停止印钞决议的提问.
由于英国政府受削减庞大预算赤字誓言的束缚,且经济远低于危机前的高峰水准,金恩还将需答覆评论家要求央行更直接支持企业和消费者的呼声.
"盼留有选择余地和不对任何事预做承诺,意味着记者会中可能明确敞开未来采取更多量化宽松(QE)的大门."野村经济分析师Philip Rush表示.
通胀报告的预测为未来政策提供重要指引.若给出的2-3年范围通胀预测高于目标,将表明有收紧政策的需要,而若明显低于目标,将有采取刺激举措的余地.(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。