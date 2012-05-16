〔全球油料作物〕大豆价格虽下跌,但仍将获得良好支撑--油世界

* 大豆价格虽下跌,但料获良好支撑

* 南美收成欠佳将提振美国出口

路透汉堡5月15日电---总部位于汉堡的油籽业刊物油世界周二表示,近日大豆价格大跌是过早发生,而吃紧的供给基本面因素料将在未来数月让大豆价格获得良好支撑.

"我们认为短中期大豆价格下跌空间有限."油世界指出.

美国大豆期货SN2周一跌至六周低点,受基金持续抛售多头仓位及全球经济成长力道疑虑影响.

油世界指出,自5月2日高点下跌"为时过早,主要是受到技术面因素影响,而非基本面."

油世界提到,全球当前2011/12年度收成季大豆收成量将降至1.1607亿吨,2010/11年度则为1.3768亿吨.

这可能是受到预期中阿根廷及巴西收成欠佳的影响.

"由于2012年8月底前南美供给显着下滑,2012年9月至2013年2月间的美国大豆、豆粕及豆油的出口供给将会相当热络."油世界表示.

油世界补充道,豆粕价格需接近记录高点,剩余的豆粕供给才会分配出来.

"蔬菜油价格近期至中期料将上涨,因未来数月全球大豆供给将短少,且马来西亚棕榈油可能短缺...同时菜籽油供给不足."油世界指出.(完)