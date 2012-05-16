更正:《外汇动态》美元/日圆走坚,此前升逾阻力位

(更正:因译文有误,内文末段改为"在80.60日圆附近的一目均衡基准线",非"80.64")

0038GMT---美元兑日圆微升,交易商表示,在前一日美元收在一目均衡云区底部的阻力位上方后,其在日线图一目均衡云区的短线前景转为偏多.

另一主要日本银行交易商表示,在80.45-50附近有美元停损买单,但并称日本出口商的美元卖单可能在81.00日圆上方的水准涌现.

另一位交易商称,"我有点怀疑,我们将会见到这变成某种走势,这种走势最终明显成为一种强劲趋势."

美元/日圆JPY=上涨0.2%至80.34日圆,脱离一目均衡云区底部近80.11日圆.在80.60日圆附近的一目均衡基准线或成为一道阻力.(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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