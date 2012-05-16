〔路透调查〕英国经济今年将呈现成长,但难寄望如奥运赛事般地飞跃

* 英国央行量化宽松规模将限制在3,250亿英镑

* 奥运将提振第三季表现

* 至少在2014年之前指标利率都将维持在0.5%

记者 Jonathan Cable 编译 张明钧

路透伦敦5月15日电---周二公布的路透调查显示,英国经济本季料恢复温和成长,并从举办奥运赛事获得提振,但复苏力道将不会呈现一飞冲天,因英国央行对于祭出进一步宽松政策态度保留.

这项调查在过去一周中进行,访问约50位分析师,平均预估本季英国经济将成长0.1%,下季将弹升至成长0.5%,而今年第四季成长率则将回落至0.3%.

"奥运效应将包含在第三季数据中,提振效果约0.3个百分点.虽然有些复苏的基本势头,但仍是远低于趋势成长."莱斯银行集团英国经济主管Adam Chester表示.

英国在2012年第一季令人震惊地呈现萎缩,使之陷入金融危机爆发以来的第二度衰退,这让英国央行及苦于削减庞大预算赤字的政府面临的压力升高.

但和近期调查结果一样,预估中值显示英国央行将不会扩大现已达3,250亿英镑(5,230亿美元)的量化宽松政策规模.

不过约有四分之一的分析师预期,英国央行将进一步扩大刺激政策,最高预估为量化宽松规模增至5,000亿英镑,此数字相当于英国国内生产总值(GDP)的三分之二.

"就根本来看,我们预期经济要到2013年以后才会脱离衰退.通胀的僵固性将不会持续太久,因此这应会促使他们扩大采取行动."Capital Economics的Samuel Tombs表示,该公司是两家预期量化宽松规模将扩增至5,000亿英镑的其中之一,另一家则为花旗集团.

英国央行总裁金恩周三将提出新的经济展望报告,预料当中将显示成长预估下滑且通胀预估上升的棘手问题,为其扩大支撑经济行动打开大门.

3月通胀上扬,为六个月来首见,触及3.5%,此为七大主要发达经济体中最高水准.

调查显示今年通胀率平均将为2.9%,为2012年进行所有调查中最高的预估中值.但通胀率预估将在2013年回到英国央行2.0%的目标水准.

**希腊障碍**

奥运圣火已经开始从希腊传递,并于本周抵达伦敦;伦敦为7月底顶尖运动选手盛会的东道主.

希腊政治局势陷入混乱,引发欧元区瓦解的疑虑,而欧元区为英国主要贸易伙伴.部分欧洲政界人士及欧洲央行官员已经开始公开谈论希腊退出欧元的情境.

路透调查显示,欧元区今年料将萎缩0.4%,明年则将成长0.9%.

英国经济今年料将成长0.4%,2013年则将成长1.6%.但是这些预估数字分别低于路透4月调查的0.6%及1.7%.

在36家参与前月及本月调查的机构中,有25家下修了2012全年成长预估,使2012年预估中值创今年以来所有调查的新低.

但关于英国央行是否会在今年调高位于0.5%纪录低点的指标利率问题,63位受访分析师一致认为不会.

尽管有些分析师预期明年将升息,但预估中值显示利率至少在2014年之前都不会有所改变,与近期调查一致.(完)