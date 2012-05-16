〔台湾股市〕财政部长指有准备救市方案,但尚未指示公股银行买股票

路透台北5月16日电---台湾股市近期价跌量缩,财政部长刘忆如周三表示,已准备救市方案,若股市持续疲软,将要求财政部辖下的公股银行不得催促股市投资人回补保证金,也不得将投资人融资买进的股票卖出.

刘忆如在立法院接受质询时称,行政院长陈冲有指示副院长江宜桦组成小组督导股市量能,但截至目前为止,行政院并没有下达调降证券交易税拯救股市的指示,也没有让公股银行进场护盘.

不过当立委卢秀燕要求财政部辖下的八大公股银行不得催促股市投资人回补资金,也不得轻易断头时.刘忆如坦承,"财政部内部是有准备方案,有写进去."

刘忆如也强调,调降证交税拯救股市缓不济急,因为牵涉到修法.且台股在全球股市的表现中属于"中段班",并没有特别差劲.

她表示,周一股市的成交值仅不到500亿台币,是值得注意,但昨天量能回温,多了两百多亿,但财政部没有指示政府主导的银行买股票.

台湾股市近期受欧洲政治变局、油电价调涨以及证券交易所得税等内忧外患打击,大盘加权股价指数.TWII于周一创下农历春节后最低收位,成交值则创40个月来新低,直逼2008、2009年金融海啸时水准.本地时间10:24,台股下跌0.74%,报7,340.26点.[.TWCN] (完)