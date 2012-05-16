版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 09:52 BJT

〔标题新闻〕澳洲第一季经季节调整的薪资价格指数较前季上涨0.9%,较上年同期上涨3.6%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nS9E8D102F]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐