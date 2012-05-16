《外汇动态》美元/马币升至费波纳奇阻力水准上方,RSI超过70显示超买

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
0202GMT---交易员指出,空头回补买盘将美元/马币(林吉特)推越一道费波纳奇阻力水准,至四个月高点.美元/马币升0.8%,报3.1075,为1月20日来最高,且高于该货币对12月-2月跌势的50.0%回档位3.0949. 美元/马币若今天收在该技术水准上方,其下道目标将是3.1193,为61.8%回档技术位. 然而投资人心态审慎,顾忌马来西亚央行可能卖美元进行干预.美元/马币14日相对强弱指标(RSI)报79,显示处于超买水准. "除非我们看到商业需求,银行间市场人士或许在目前价位并不想做多."马来西亚一银行交易员说.(完) --编译 张若琪;审校 李爽 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。