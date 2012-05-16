〔泰国利率〕央行会议记录显示,降息以支撑经济成长的必要性降低

路透曼谷5月16日电---泰国央行周三公布的5月2日政策会议记录显示,经济自去年洪灾复苏的脚步已渐稳,加上通胀压力上升,意味以降息来支撑经济成长的必要降低.

泰国央行在5月2日的会议中,维持指标利率于3.0%不变,连续两次按兵不动,但对经济复苏之际,油价和最低薪资上扬构成的通胀风险发出警告.

自该次会议后,央行助理总裁Paiboon Kittisrikangwan曾暗示升息,称如果经济正回归常轨,货币政策也应"正常化".他是在央行5月11日将2012年泰国国内生产总值(GDP)成长预估从5.7%上调至6.0%[ID:nSB1540950]时,做出这番暗示.(完)