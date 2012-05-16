〔泰国利率〕央行会议记录显示,降息以支撑经济成长的必要性降低

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
路透曼谷5月16日电---泰国央行周三公布的5月2日政策会议记录显示,经济自去年洪灾复苏的脚步已渐稳,加上通胀压力上升,意味以降息来支撑经济成长的必要降低.
泰国央行在5月2日的会议中,维持指标利率于3.0%不变,连续两次按兵不动,但对经济复苏之际,油价和最低薪资上扬构成的通胀风险发出警告.
自该次会议后,央行助理总裁Paiboon Kittisrikangwan曾暗示升息,称如果经济正回归常轨,货币政策也应"正常化".他是在央行5月11日将2012年泰国国内生产总值(GDP)成长预估从5.7%上调至6.0%[ID:nSB1540950]时,做出这番暗示.(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。