〔日本债市〕希腊疑虑推动日债价格上扬,收益率曲线趋平

路透东京5月16日电---日本政府公债价格周三上扬,最长天期债券买盘将其收益率(殖利率)推至19个月低位,因投资人认为,希腊在下个月再次选举后,退出欧元区的可能升高. 10年期日本公债收益率JP10YTN=JBTC跌1.0个基点至0.840%,接近周二触及的19个月低点0.835%,距其2010年10月低点0.820%也不远.