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亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 11:23 BJT

《外汇动态》美元/坡元在空头回补拉抬下上涨,上看1.2684

0308GMT---美元/坡元SGD=D3升至200日均线上方,引发模型基金与杠杆操作者的空头回补.

美元/坡元上涨0.2%至1.2644,高于200日均线位置1.2639.美元/坡元自4月初以来便一直处于该均线下方.

下道目标将为3月22日高点1.2684.(完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

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