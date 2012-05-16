〔台湾热股〕鸿海全面入主奇美电,提振后者股价大升3%以上

路透台北5月16日电---台湾面板大厂奇美电子(3481.TW)的大股东鸿海(2317.TW)全面接手经营权,周三奇美电股价劲扬3%以上,分析师对此一进展相当欢迎,并指有利鸿海整合旗下面板产业发展.

本地时间10:58奇美电子升3.85%报12.15台币,跑赢台股大盘.TWII的下跌0.75%与同业友达(2409.TW)的升0.4%.盘中奇美电升幅更一度达5.56%.不过,鸿海股价则是下跌1.52%报84.1台币.

富邦投顾分析师Kelvin Shao乐见这个发展.他称,过去奇美电的两大股东--鸿海集团与奇美实业,在经营方向履履出现纷歧,先前双方对是否将中小面板事业体分割出去的意见不同,就是一例.

"鸿海这次拿下经营权是一件好事,这让它更可以整合旗下面板产业的投资,包括了大陆的触控面板厂、更有与夏普(6753.T)的合作案和电视的组装线."他说.

奇美电周二表示,代表奇美实业的一席法人董事及二席监察人请辞.此举意味着群创与奇美电子合并两年多来,奇美实业正式退出奇美电子的董事会,鸿海集团将进一步握有公司营运主导权.[ID:nST0517611]

奇美实业在周二稍晚的新闻稿中则表示,"奇美实业今日向奇美电子董事会辞去奇美电子董事乙职,但本公司将继续支持由段行建董事长带领的经营团队,并信守参与增资之承诺."

Kelvin Shao指出,奇美实业对奇美电未来增资案的承诺,也让市场更为安心.且鸿海在掌握经营权之后,有望对夏普、奇美电之间有更统合性的安排.

鸿海(2317.TW)集团旗下群创于2010年3月并购奇美电子,但两家公司整合情况并不顺利,加上面板产业不景气而亏损连连.最初代表奇美实业出任董事长的廖锦祥在去年12月2日请辞后,董事长一职悬缺至今年3月中才确定由执行长段行建接任.

统领全球电子代工大厂鸿海集团的郭台铭在3月宣告入股日本夏普(6753.T),这项跨国并购案也将成为郭董能否再一圆面板霸主梦的关键.未来鸿海集团如何统合手中两家面板企业,备受瞩目.[ID:nST0445916]

奇美电子第一季自结税后净亏损127.66亿台币,已连续七个季度亏损,但幅度较去年第四季的200亿台币缩减.(完)

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