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亚洲 | 2012年 5月 16日 星期三 11:37 BJT

〔台湾债市〕RP利率大致持稳,各家投信和寿险资金多缺不一

路透台北5月16日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三大致持稳,投信遭客户赎回,寿险资金供给多缺不一,加上月底缴税在即,各家机构资金调度渐趋保守,令找钱困难度略为提高.

资金调度人士表示,尽管投信持续有找券需求,但为追求收益以承做公司债为优先考量,对公债RP的资金挹注没有太大帮助;不过,部分中型寿险公司仍有余钱供应,需多打几通电话才能弥平缺口,

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相同.

交易商统计,本周市场紧缩因子:兆丰商银金融债周五(18日)交割,金额为13亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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