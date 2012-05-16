〔全球投资〕投资者增持现金及债券,削减股票及商品仓位--调查

路透伦敦5月15日电---一份备受关注的基金经理人调查周二显示,出于对世界经济成长与欧元区乱局的忧虑,5月投资者现金持有量处于高位,提高投资组合中债券比重,同时削减股票和商品仓位.

据一份美银美林月度调查显示,经济成长前景黯淡,亦促使越来越多的投资者押注发达经济体政府将出台更多刺激举措,这是阻止大规模抛售股票的一个因素.

"风险意愿受到抑制,但没有出现恐慌,原因是市场预期如果形势需要,将会出台政策安全网,"美银美林全球研究的欧洲股票策略主管Gary Baker表示.

"各界广泛认为决策官员将有所行动."

此次全球调查涵盖了管理6,690亿美元资产的234位投资者,净56%投资者预测美国联邦储备理事会(美联储,FED)将出台第三轮量化宽松举措,较4月的55%略多.净65%投资者预计欧洲央行将祭出更多举措,上月该比例为60%.

该调查发现基金经理持有现金比例高达4.7%,与上月持平,且距2008年12月峰值5.5%不远.净28%投资者目前增持现金,较4月净24%有所增加.

减持债券的投资者从4月净48%降至33%,而加码股票的投资者比例从上月净28%降至16%.

商品投资比重大幅下滑,有2%投资者减持,为2011年10月以来投资者首次减持.

该调查在5月4日至10日进行,时值希腊和法国举行大选.

美银美林称,希腊忧虑已造成欧元曝险仓位进一步回落,净32%基金经理在未对冲的基础下减持欧元,较3月和4月的20%大幅上升.

近一半受访者预计欧元明年将贬值,上月比例则为32%.

但Baker指出,这种看空情绪被对中国和美国的乐观看法所抵消.

虽然仅有15%基金经理预计世界经济将在未来几年走强,但对中国成长的乐观情绪却攀升至2010年11月以来最高.

这使得5月对新兴市场股票的投资比重升至34%,较上月水平高出6个百分点.

净26%投资者仍加码美国股票,而29%投资者减持欧元区股票,低于上月的32%.(完)