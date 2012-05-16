〔台湾热股〕宏达电跌逾4%,因两款新手机销售受美国海关检查而延迟

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透台北5月16日电---台湾智慧手机大厂宏达电(2498.TW)周三表示,其正于美国市场销售的两款新智慧型手机销售进度将受到不利影响,因为美国海关对其专利权的检查而延迟.受此拖累其股价跌逾4%.
本地时间11:55,宏达电股价下跌4.55%报420台币,跑输大盘.TWII的下跌1.38%.
宏达电周三在新闻稿中指出,目前已在通路中的宏达电智慧型手机型号ONE X和EVO 4G销售延迟,因美国海关在ITC(美国贸易委员会)判决之后,执行例行检查.
在智慧型手机市场百家争鸣下,宏达电去年第四季净利为两年来首见年增率转为负成长,而新旧产品转换期进一步令今年第一季净利较上年同期大减70%至44.7亿台币,较去年第四季则是大减59%.市场正紧盯2月推出的新机是否可以令宏达电重振雄风.
在苹果(AAPL.O)的iPhone热销下,宏达电执行长周永明坦承,今年开始美国不再会是宏达电最大的市场,占宏达电的比重不会回到过去50%的景况.(完)
--记者 詹颖颐; 撰写 高洁如; 审校 张喜良
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路