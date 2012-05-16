〔台湾热股〕宏达电跌逾4%,因两款新手机销售受美国海关检查而延迟

路透台北5月16日电---台湾智慧手机大厂宏达电(2498.TW)周三表示,其正于美国市场销售的两款新智慧型手机销售进度将受到不利影响,因为美国海关对其专利权的检查而延迟.受此拖累其股价跌逾4%.

本地时间11:55,宏达电股价下跌4.55%报420台币,跑输大盘.TWII的下跌1.38%.

宏达电周三在新闻稿中指出,目前已在通路中的宏达电智慧型手机型号ONE X和EVO 4G销售延迟,因美国海关在ITC(美国贸易委员会)判决之后,执行例行检查.

在智慧型手机市场百家争鸣下,宏达电去年第四季净利为两年来首见年增率转为负成长,而新旧产品转换期进一步令今年第一季净利较上年同期大减70%至44.7亿台币,较去年第四季则是大减59%.市场正紧盯2月推出的新机是否可以令宏达电重振雄风.

在苹果(AAPL.O)的iPhone热销下,宏达电执行长周永明坦承,今年开始美国不再会是宏达电最大的市场,占宏达电的比重不会回到过去50%的景况.(完)