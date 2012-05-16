《外汇动态》欧元恐下探1.21美元,受危机扩散疑虑打击--RBS分析师

0338GMT---苏格兰皇家银行(RBS)驻新加坡亚洲11国现汇主管Jesper Bargmann表示,未来数月欧元可能跌向1.21美元,因市场人士担心希腊退出欧元区的风险,以及其可能对其他欧元区国家带来的冲击.

"我认为会循序下跌,不预期会出现崩盘.但我认为在未来数月中首先将跌至1.26,之后下探1.21."他说道."希腊独自退出欧元区并不是什么大事,关键是扩散风险."

他指出,若美国联邦储备理事会(FED,美联储)推出第三轮量化宽松,则欧元可能反弹;另一个欧元上涨的因素将会是欧洲央行开始货币化主权公债,但他称欧洲央行立场出现如此重大转变的可能性极低,并称源自于希腊的风险可能在未来数月打压欧元.

欧元EUR=持稳于1.2727美元,接近上日于电子交易平台EBS创下的四个月低点1.27215.(完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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