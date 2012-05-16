〔台湾个股〕华南银深圳分行首家开办台资企业人民币业务

路透台北5月16日电---台湾公营金控公司之一--华南金控(2880.TW)旗下华南银行周三称,深圳分行已推出台资企业人民币业务,领先其他五家台资银行的分行,未来并将积极在大陆筹设租赁公司.

除深圳分行首推人民币业务之外,华南银行新闻稿也指出,澳门分行也于今日正式开业.

继1993年香港分行及2011年深圳分行先后成立,至此华南银行在大陆华南珠三角布局大致底定.

华南银行表示,澳门分行目标客群除澳门当地企业外,将以珠江口西部的珠海、中山、佛山、江门等地台商为主,并与香港、深圳分行业务合作.

华南银认为,基本上香港分行资金充足,将主攻外币(美金、港币)业务、人民币为辅,深圳分行将来人民币资金较多,将主攻人民币业务、外币为辅,未来将产生业务互补.

华南银并表示,将积极就大陆设立租赁公司及进行将来大陆上海分行及深圳宝安支行之前置作业做准备,俟适当时机成熟再提出申请,并搭配华南金控整体大中华市场布局,继续其他地区设点评估.

目前仍有彰化银行(2801.TW)昆山分行、土地银行上海分行、合库金控(5880.TW)旗下的合库银行苏州分行、第一金控(2892.TW)旗下第一银行上海分行、国泰金控(2882.TW)旗下国泰世华银行上海分行都已向银监会提出申请开办大陆台资企业人民币业务.

当地时间12:15,华南金控下跌0.93%,报16台币,跑赢台股.TWII的下跌1.46%,报7,287.82点.(完)