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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 14:04 BJT

〔印度汇率〕印度央行将采取一切措施抑制卢比汇率波动--副总裁

路透尼泊尔博卡拉5月16日电---印度央行副总裁H.R. Khan周三表示,央行正密切关注卢比走势,将采取一切措施限制汇率波动.

印度央行在国内外汇市场卖出美元,以阻止卢比跌至54.30的纪录低点.(完)

--编译 李春喜;审校 白云

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