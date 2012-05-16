《外汇动态》韩国外汇当局疑入市干预,在约1,165卖美元/韩元--交易员

0540GMT---交易员称,韩国外汇当局疑似在约1,164-1,165卖出美元/韩元KRW=KFTC,抑制其涨势;不过部分市场人士对这类干预之说低调回应. 美元/韩元上涨0.8%至1,163.4,脱离盘中高位1,165.0,该高点为1月9日以来最高. 在美元/韩元升向1,167.7之际传出当局疑似干预.1,167.7为美元/韩元12月-3月跌势的76.4%费波纳奇回档技术位. 外资周三已在韩国股市.KS11卖超4,170亿韩元,或将连续第11天在韩国股市卖超.(完) --编译 张若琪;审校 侯向明 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=