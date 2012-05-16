〔台湾债市〕101/1殖利率收低,欧债疑虑难解盘势陷入胶着

路透台北5月16日电---台湾债市五年期101/1殖利率周三收低.欧债疑虑令债市气氛持续偏多,但因殖利率数日来已于低档徘徊,且下周有新券标售,交易商进场意愿低落,成交量缩,价格变动不大以待希腊危局得到厘清.

市场人士指出,尽管今日台股重挫,但股市低迷已有一段时间,债市对此利多钝化反应,殖利率稳中偏下,但幅度极小,再下不易.市场主要仍关注欧洲局势,在流动性较佳的10年新券推出前,若希腊问题得不到解答,盘势恐陷胶着,流动性较佳的五年券101/1明日料在0.96%上下半个基点浮动.

"价格就是最大的利空."一证券商交易员说.

台湾股市.TWII收挫2.18%,报7,234.57点,受亚洲股市全线走跌拖累.

美国公债价格周二收盘几无变动,因对希腊动荡政局的忧虑抵消了稍早市场锁定获利以及数据显示美国经济未受欧洲债务问题拖累的影响.指标10年期公债US10YT=RR价格收盘几无变动,报99-26/32,成交量高于均值.其收益率(殖利率)报1.77%,稍早曾触及逾七个月低点.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO -0.28 0.9610 0.9586-0.9650 111.0

10 101/5A01105=TWO -0.62 1.2260 1.2211-1.2300 11.0

10 101/乙二A01202=TWO -0.70 1.2500 1.2488-1.2545 36.0

另一银行交易员称,因五年101/1殖利率已来到相对低档,再下市场恐有疑虑,多方或待该券反弹才有可为,1.0%附近将是买点,否则将待6月初流动性较佳的10年新券开始交易后,市场人气才会回笼.

"除非希腊明、后天退出欧元区,不然这两天大概市况就是这样."他说.

此外,将在下周一标售的101/乙二,交易员认为交易商参与兴趣不高,仍看终端买盘对利率的要求.但在消化资金且胃纳量不高的前提下,得标利率走扬亦不容易,如能触及1.26%-1.27%即已算标得不差.该券今日在发行前交易殖利率收低0.7基点至1.25%.

10年期公债101/乙二将于下周一(21日)标售,金额300亿台币,周四(24日)发行.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 1.7970

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2260

5 101/1 A01101=TWO 0.9610

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)