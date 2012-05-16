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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 14:28 BJT

〔韩国股市〕录得年内最大单日百分比跌幅,芯片制造商类股票受挫

路透首尔5月16日电---韩国股市周三大跌,创今年最大单日百分比跌幅,受累于蓝筹记忆体芯片制造商股票的急剧下滑,此前有报导称苹果(AAPL.O)向日本同业尔必达下大订单.

三星电子(005930.KS)暴跌6.2%,SK Hynix(000660.KS)亦跌8.9%.

市场对欧元区的广泛忧虑亦打压大盘,综合股价指数.KS11收跌3.08%至1,840.53点,创四个月收盘新低,且为连续第六天收低.(完)

--编译 石冠兰; 审校 侯向明

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