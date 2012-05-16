《Maguire专栏》投机买兴下滑且终端需求趋软,豆粕市场或将面临下跌

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire; 编译 丁琦

路透芝加哥5月15日电---最近玉米和大豆可能占据了更多消息头条和关注,但实际上2012年至今,豆粕才是农产品领域表现最强的品种,1月初至最近,豆粕价格涨幅已超过30%.

但近期商品领域全面出现投机意愿降温,使得豆粕价格也难免易受破位大跌的威胁,特别是近期豆粕的投机性净多头持仓已升至纪录高位,而终端消费者需求却正显现出走弱迹象.

**投机意愿转弱**

南美大豆减产,引发了豆类品种在2012年前几个月出现一波强力的投机性买盘,推动大豆和豆粕价格在近期达到2008年以来最高.

不过,这波买兴也导致这两个品种的投机性净持仓双双升至纪录水平,目前这对价格构成严重威胁,因对于宏观经济的忧虑重燃,似乎使商品基金交易者削减对整个原材料市场的曝险.对中国需求可能下滑的忧虑,是近期商品持仓减少的主要推手,而欧洲前景不定,亦为削减曝险再添理由.

大豆价格也已反映出交易者买兴的减弱,本月初以来已下跌逾8%.但目前豆粕却未出现如此大的跌幅,未来数天或跟随大豆和其他市场而补跌.

豆粕市场的净多头持仓规模表明,或即将来临的价格下跌可能较猛烈,尤其是如果商品交易者选择将大豆市场的净持仓降至与玉米大致相当水准的话.玉米仍是农产品领域的指标品种.

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欲浏览2012年迄今农产品价格图表,请点选链接:(link.reuters.com/gyv28s)

欲浏览豆粕、大豆和玉米的投机性净持仓图表,请点选链接:(link.reuters.com/hyv28s)

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**需求下滑将进一步打压价格?**

除了因投机者全面削减商品市场曝险而出脱多仓的威胁以外,最新的美国大豆压榨数据显示,终端消费者需求开始走软,也可能令豆粕价格承压.

美国全国油籽加工商协会(NOPA)的最新数据显示,4月大豆压榨量远低于分析师预期,且为2006年以来同月最低.

欲浏览2006年至今美国大豆压榨数据图表,请点选链接:(link.reuters.com/jyv28s)

压榨量的降低,表明美国国内对豆粕和豆油等大豆产品的需求走软,这与豆粕出口减少相符,后者表明大豆产品的海外消费意愿可能也在下滑.

欲浏览豆粕产量和出口数据图表,请点选链接:(link.reuters.com/kyv28s)

总的来看,消费需求的走弱,或开始令豆粕价格承压,同时也会促使投机性多头反思,在一个终端消费意愿似乎正经历放缓的市场中,持有多头曝险是否有利?

**技术性破位**

除了商品投机买兴和终端需求减弱的威胁外,豆粕市场在近期跌破一长期指标后,还愈发容易受到技术面的压力.

7月豆粕周一收于30日移动均线下方,为去年12月以来首见,这可能对技术派交易人士发出强烈的卖出信号.追踪技术面的交易者密切关注此类走势,并根据特定技术模型公式化地建立或轧平持仓.

此外,7月豆粕合约的相对强弱指标(RSI)显示,在价格接近超卖状态之前,有足够的下行空间.豆粕价格在4月末还陷于超买区域.

欲浏览7月豆粕合约价格图表,请点选链接:(link.reuters.com/myv28s)

总而言之,豆粕市场正显露出这样的信号:一波短期调整可能已经展开.鉴于投机客目前的豆粕期货和期权净多头持仓接近纪录高位,且终端需求显现疲软迹象,可能出现一波漫长的多头平仓潮,或将豆粕价格从当前水准大幅推低.(完)