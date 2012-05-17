〔节选〕两岸股市改革,谁对投资人好？--台湾天下杂志

(本文由台湾《天下杂志》提供,节选自5月16日该期的「财金观测站」)

撰文／黄昭勇

保护股市投资人，中国杀「殭屍公司」、台湾靠证所税。何者会奏效？

两岸股市最近都有重大话题。对岸是正在进行一场改革，要建立经营不善的挂牌企业退场机制，被视为保护投资人的一大步。而台湾则是推动复征证所税，要让赋税更公平。上任才半年余的中国证监会主席郭树清，决定先从特别处置股票（ＳＴ股）下手，强制连续三年亏损、或是每股净值比股价低的企业下市。

前几年，中国企业海外上市大受欢迎，不论是太阳能概念股，或是网路概念股，都在美国股市超级吸金，掀起一波又一波的上市热潮。

**「殭屍公司」涌现**

但好景不常，去年开始，海外上市的中国企业屡屡被发现财报作假，股价一泄千里，让中国概念股开始退烧。

中国注册会计师协会的二○一○年统计更发现，超过九成的上市公司，因为政策或不明原因，会有来自政府的补贴。这种公部门的补贴，常让原本该亏损的公司，出现非本业的获利。

这样的公司，被称为「僵屍公司」，意思是这些公司犹如行屍走肉，本身已不具备获利能力，必须靠业外来赚钱。

对企业获利能力的重新界定及退场机制，提供陆股改革及投资人保护的新契机。

郭树清更说，「把投资者当傻瓜来圈钱的日子，一去不复返了，」将要求协助企业上市的证券商，负起更多诚信责任，也提醒投资人不要在新股上市的浪头上追涨，以免承担过多风险。

而对岸这厢的台湾，则正在为证所税拉锯。立法委员、证券商等，每每用复征证所税将导致投资人赔钱的说法，阻挠资本市场的税制回归常轨。

券商还计划，五月二十日总统就职日当天，要上街头抗议复征证所税，但这并非真是要为投资人发声。因为，根据摩根资产管理公司的统计，去年十月以来，投资台股而赚钱的投资人不到三成。交易愈热络，只是让券商的生意兴隆，对投资人不见得好。

事实上，投资原本就有风险，投资亏损可以抵减的证所税，才是让投资更公平的做法。

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