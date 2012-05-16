〔台湾汇市〕台币兑美元因希腊政局承压,爆量并收创三个半月低位

路透台北5月16日电---台币兑美元TWD=TP周三收挫1.21角,至三个半月以来最低位.因希腊组阁失败将重新举行大选,市场避险情绪飙涨,打压亚洲股汇市走势,台股亦暴跌逾百点,场上见外资大举汇出、买汇力道强劲,全日成交量并暴增至逾20亿美元.

汇银人士表示,美元兑一篮子货币在欧债疑虑下持续走扬,尽管出口商逢高抛汇意愿浓厚,仍不敌外资汇出的强劲力道,午后台股扩大跌幅令台币跳空下挫,海外无本金交割远期外汇(NDF)换汇点溢价亦同步加深,场上看空台币情绪弥漫不散.

"如果最终希腊必须离开欧元区,人们相信美元是最佳的避险天堂,"一位外商银行交易员称.

本地交易商并指出,盘中见到央行不时站在美元卖方,以稍稍和缓台币走势,但阻贬力道并不大,因亚洲货币全面走弱,央行不会刻意逆势而为.

交易商并预估,在出口商的抛盘支撑下,明日台币交投先看29.55-29.75元;但以技术面来看,台币/美元已向上突破此前区间,若欧债情势持续恶化,台股积弱不振且资金持续自亚洲新兴市场撤出,未来汇价将持续往30元方向靠拢.

台币兑美元今日收在29.635元,前次低位则出现在2月1日,报29.695元;另外,台币盘中曾触及29.637元,为2月2日29.700元以来最低.

台湾股市.TWII周三收盘重挫2.18%%,至7,234.57点;外资及陆资在台股卖超117.91亿台币,已连续八个交易日卖超,累计金额为630.95亿.[ID:nST0517961]

亚洲新兴市场货币周三受重创,马币(林吉特)MYR=录得逾半年来最差表现,且地区货币可能进一步走软,因希腊可能退出欧元区的担忧升高.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.635 29.514 29.520-29.367 29.600 14.82 9.62

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.618 29.465 29.548-29.634 29.580 6.06 3.95

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.030/0.050 -0.010/0.000

美元/台币六个月期 -0.135/-0.105 -0.185/-0.145

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