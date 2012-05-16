〔两岸金融〕台湾中寿与建行合资建信人寿规画五年后省级机构增至28个

路透台北5月16日电---为了快速扩大在中国的保险市占,台湾中小型寿险业者--中国人寿(2823.TW)周三称与中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)于大陆合资成立的建信人寿,今年省级分支机构将扩增至10个,五年后则将增至28个.

建信人寿于去年7月成立初即设有三个营业据点,中国人寿持有该合资公司19.90%股权的法定上限,建行则持有51%的股份.

"在大陆要做大,布点要快!"中寿总经理郭瑜玲在一场记者会上说.

郭瑜玲称,建信人寿去年获利3,000万人民币,盈余将持续做为扩点所需营运资金,总计五年内省级分支机构将扩增至28个.

中寿已取得大陆合格境外机构投资者(QFII)额度1亿美元.郭瑜玲指出,预计今年6月以后投入.

建信人寿去年度原保费收入为12.8亿人民币,今年1-2月原保费收入约10亿人民币,占去年全年度原保费收入的76%.今年前两个月在大陆地区原保费排名从2011年的第34名大幅跃进至第19名.

中寿与新光人寿为首批获得中国证监会核准合QFII资格的台资寿险公司.[ID:nST0414604]

近期寿险业纷纷西进中国大陆,除了中寿为台湾第一家赴陆参股寿险公司外,金管会去年初也已核准富邦金控(2881.TW)旗下富邦人寿及富邦产险申请参股投资大陆地区富邦紫金人寿,但目前尚待中国主管机关核准,而国泰金控(2882.TW)旗下国泰人寿在中国大陆已成立34个网点.

中寿周三股价收跌1.19%,报24.95台币,台股加权指数.TWII则下跌2.18%,报7,234.57点.(完)