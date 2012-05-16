〔韩国股市〕收低逾3%至四个月收盘新低,受三星电子暴跌拖累(更新版)

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路透首尔5月16日电---韩国三星电子(005930.KS)周三市值大减逾100亿美元,其股价暴跌6.2%,为2008年10月以来最差表现,因有报导称苹果(AAPL.O)向日本同业尔必达下大订单.

三星电子的跌势拖累综合股价指数.KS11收跌3.08%至1,840.53点,创四个月收盘新低,且为连续第六天收低.

全球第二大记忆体晶片制造商SK Hynix(000660.KS)则大跌8.9%.