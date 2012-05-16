〔韩国股市〕收低逾3%至四个月收盘新低,受三星电子暴跌拖累(更新版)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(新增细节)
路透首尔5月16日电---韩国三星电子(005930.KS)周三市值大减逾100亿美元,其股价暴跌6.2%,为2008年10月以来最差表现,因有报导称苹果(AAPL.O)向日本同业尔必达下大订单.
三星电子的跌势拖累综合股价指数.KS11收跌3.08%至1,840.53点,创四个月收盘新低,且为连续第六天收低.
全球第二大记忆体晶片制造商SK Hynix(000660.KS)则大跌8.9%.
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。