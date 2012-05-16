〔两岸经贸〕八次江陈会议题谈判进入收尾,近期确定召开日期

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透台北5月16日电---台湾海基会周三表示,八次江陈会预定签署的两项议题谈判已进入收尾工作,将在收尾完成后,确定八次江陈会的召开日期.
海基会副董事长高孔廉指出,投资保障协议及海关合作两项协商议题确定将于八次江陈会签署,待收尾工作完成后,双方就会确定最终日期,并于预备性磋商中提出下次协商的可能议题,初步规划将两岸环保议题合作纳入.
此外,高孔廉也指出,由于中日韩洽谈自由贸易协定的行动已宣告展开,台湾急迫感日剧,希望两岸经济合作协议(ECFA)的后续协商最慢能于明年底前谈定,且双方已有共识,服务贸易或将较复杂的货品贸易谈判更早完成.(完)
--记者 林妙容; 审校 丁淑琴
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