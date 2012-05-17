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亚洲 | 2012年 5月 17日 星期四 08:05 BJT

台湾已公布经济指标--2012/5/17

经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值

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消费者物价指数(CPI)(y/y)4月 +1.44% +1.25%-r 6/5 --

外汇存底(亿美元) 4月底 3,950.72 3,938.71 6/5 --

商品出口(y/y) 4月 -6.4% -3.2% 6/7 --

商品进口(y/y) 4月 +2.1% -5.8% 6/7 --

M2货币总计数(y/y) 3月 +5.05% +4.92% 5/25 --

重贴现率(%) 3月22日 1.875% 1.875% -- --

外销订单(y/y) 3月 -1.58% +17.6% 5/21 --

工业生产(y/y) 3月 -3.42% +8.35%r 5/23 --

季调失业率 3月 4.14% 4.15% 5/22 --

经常帐盈余(亿美元) 第四季 +121.0 +101.9 5/21 --

国际收支(亿美元) 第四季 +2.1 -34.6 5/21 --

国内生产总值(GDP) 第一季 +0.36%-a +1.89% 5/25 --

注: p-初值; r-经修正; a-概估统计. (完)

参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE

参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]

--记者 董永年; 审校 张喜良

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

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